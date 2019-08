Vaduz (ots/ikr) - Die Schulleiterinnen und Schulleiter trafen sich am 23. August 2019 auf Einladung des Schulamtes zur jährlichen Arbeitstagung in den Räumlichkeiten des Technoparks in Vaduz. Schwerpunkte waren die Einführung des neuen Lehrplans LiLe mit dem Hauptaugenmerk Medien und Informatik sowie die vierjährige Planung für die Schulstandorte und die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem Schulamt.



Regierungsrätin Dominique Hasler nutzte die Gelegenheit, den Schulleitungen persönlich einen guten Start ins neue Schuljahr zu wünschen: "Mit dem Beginn der Einführung des LiLe startet ein spezielles Schuljahr. Die Schulleitung übernimmt eine entscheidende Rolle für einen qualitativ guten Prozess. Für eure bisherige Vorarbeit und euer weiteres Engagement danke ich euch herzlich!"



Schulamtsleiter Arnold Kind stellte danach die neu bestellten Schulleiterinnen und Schulleiter sowie deren Stellvertretungen vor und verabschiedete die abtretenden Schulleitungen. Zudem gratulierte die Amtsleitung den Schulleiterinnen und Schulleitern, welche ein Dienstjubiläum feiern können.



