Tesla ist am Freitag zum Handelsschluss wieder mit einem Abschlag gehandelt worden. Durch die Rücksetzer um 1 % hat sich die Ausgangssituation für den Wert deutlich in Richtung mehr "Spannung" verschlechtert. Denn in der Euro-Zone notiert der Titel nunmehr knapp unterhalb von 200 Euro. Damit dürfte die Aktie kaum Chancen haben, sich kurzfristig stark nach oben zu schieben. Mehrfach in der abgelaufenen Woche war es intraday in Richtung von 205 Euro und mehr gegangen. Jetzt zeigte sich, dass der charttechnische ... (Frank Holbaum)

