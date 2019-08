Die Piloten der britischen Fluggesellschaft British Airways (BA) wollen im September für mehrere Tage die Arbeit niederlegen. Das geht aus einer Mitteilung der Pilotenvereinigung Balpa (British Airline Pilots Association) vom Freitag hervor. Demnach plant die Gewerkschaft für den 9., 10. und 27. September die BA-Piloten zum Streik aufzurufen, sollte sich British Airlines bis dahin nicht auf einen ihren Vorschlag im Streit um höhere Gehälter einlassen.

British Airways bezeichnete die Streikankündigung als "nicht zu rechtfertigen". Es sei vollkommen inakzeptabel, dass dadurch die Reisepläne von Zehntausenden British-Airways-Kunden zerstört würden. "Wir werden alles tun was wir können, um so viele Leute wie möglich auf ihren Weg zu bringen", hieß es in einer Mitteilung. Aber es sei wahrscheinlich, dass viele Kunden ihre Reise nicht antreten könnten. Die Airline versprach, Erstattungen und Umbuchungen anzubieten./cmy/DP/zb

