Trump sagte, dass er heute Nachmittag auf die China-Zölle reagieren werde - Die Eskalation im Handelsstreit lässt die Risikoaversion in die Höhe schnellen - Der US Dollar Index fällt unter die Marke von 98, die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen sinkt um knapp 5% - Der USD/JPY geriet in der letzten Stunde unter starken Verkaufsdruck und fiel ...

