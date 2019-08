(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.08.2019 - Der TecDAX sackte am Freitag wieder nach unten, obgleich Wirecard und New Work zulegen konnten. Die NASDAQ korrigiert ebenfalls deutlich, da eine weitere Verschärfung des Handelsstreits droht. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 11.638 Punkte. Hier ging es für Daimler, BMW und Infineon nach unten. Wirecard, Deutsche Börse und FMC zogen an. Der MDAX korrigierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...