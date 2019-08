Der Rock-Musiker Peter Maffay lobt das Engagement vieler Jugendlicher für die Umwelt. "Die Fridays-For-Future-Bewegung zeigt, wie engagiert unsere Jugendlichen zum Teil sind", sagte Maffay den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



Kinder sollten ökologisch denken und handeln dürfen. "Sie dafür zu bestrafen, wenn sie ihre Rechte einfordern, ist widersinnig." Peter Maffay bringt am 30. August ein neues Musikalbum heraus. Einige seiner Lieder darauf sind politisch und beschäftigen sich mit dem Klimawandel und der politischen Situation in Deutschland.



"Ich mache mir wie alle Eltern Gedanken, was auf meine Kinder zukommt, auf meine Tochter und meinen 15-jährigen Sohn", sagte Maffay den Funke-Zeitungen. In seinem neuen Lied "Morgen" frage er: "Wollen wir wieder wegsehen, wenn jemand Hakenkreuze irgendwo hinschmiert? Wollen wir unsere Chance verpassen, den Klimawandel aufzuhalten?"