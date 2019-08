Mal angenommen, wir wachen eines Morgens auf und befinden uns plötzlich in einer Welt mit deutlich eingeschränkten und unflexibleren Wahlmöglichkeiten. So ist es uns beispielsweise gestattet, lediglich eine einzelne Investitionsentscheidung zu treffen - glücklicherweise oder ausgerechnet in nur einen ETF. Die spannende Frage, die sich hier nun anschließen dürfte, ist für viele mit Sicherheit die folgende: Was soll ich nur tun? Ich habe meine Antwort bereits gefunden Sollte ich jemals vor einem derartigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...