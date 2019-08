In den Wirtschaftsmedien ist man sich allgemein darüber einig, dass uns ein Konjunkturabschwung bevorsteht. Spiegel Online beunruhigt die Anleger mit Schlagzeilen wie Topökonomen warnen vor weltweitem Abschwung und der Focus berichtet, dass selbst die Bundesbank vor einer Rezession warnt. Das sorgt natürlich nicht gerade für Hochstimmung an den Märkten. Anlegern wird von vielen Seiten geraten, nun in defensivere Sektoren umzuschichten. Aber was hat es eigentlich mit der Sektorrotation auf sich? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...