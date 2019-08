In unserer letzten Kommentierung vom Freitag thematisierten wir die überaus spannende Chartkonstellation bei Silber. Danach überschlugen sich förmlich die Ereignisse und Silber setzte sich in Bewegung… Rückblick. In der Kommentierung vom 23.08. hieß es u.a. "[…] Die größeren Chancen sehen wir zwar auf der Oberseite, dennoch könnte ein Rücksetzer unter die 16,8 US-Dollar noch einmal die 16,0 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...