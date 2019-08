Nach ihrem Kurseinbruch in der vorvergangenen Woche hat sich die Aktie von Wirecard wieder deutlich erholt. Vom Tiefststand bei 131,10 Euro ging es wieder hinauf auf 145,10 Euro zum Handelsschluss an diesem Freitag. Das ist ein ordentliches Plus von gut zehn Prozent für den Zahlungsdienstleister, aber freilich noch immer deutlich entfernt von den 153,00 Euro, die am 7. August kurzzeitig auf dem Kurszettel standen. Operativ hat sich seitdem zudem einiges bewegt bei Wirecard: Es wurden Produktneuheiten ... (Achim Graf)

