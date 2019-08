Tesla hat laut des Fachblogs electrive.net in dieser Woche nach nur sieben Monaten Bauzeit die Abnahmegenehmigung der lokalen Behörden für die Gigafactory 3 in der Nähe von Shanghai erhalten. Noch in diesem Jahr soll dort die lokale Fertigung des Model 3 anlaufen. Zudem wurde bekannt, dass Tesla dafür wohl von seiner bislang exklusiven Zusammenarbeit mit Panasonic bei den Akkus abrückt. Laut der Agentur Reuters, habe die südkoreanische LG Chem bereits zugestimmt, Batterien für das chinesische Werk ... (Achim Graf)

