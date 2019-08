Kanzlerin Angela Merkel hat mit dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera über die Bekämpfung der verheerenden Brände des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien und den angrenzenden Ländern beraten. Das teilte eine deutsche Regierungssprecherin am Sonntag nach einem Treffen Merkels mit Piñera am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im westfranzösischen Biarritz mit. Chile ist nicht betroffen.

Beide hätten auch über die Lage in Venezuela gesprochen, wo seit Monaten ein Machtkampf zwischen Regierung und Opposition tobt. Zudem sei die Vorbereitung der UN-Klimakonferenz im Dezember in Chile ein Thema gewesen. Details wurden zunächst nicht bekannt.

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Die Zahl der Feuer stieg nach Angaben der brasilianischen Weltraumagentur INPE seit Anfang des Jahres um 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./bk/DP/fba

