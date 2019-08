1944 ermorden deutsche SS-Soldaten in Fivizzano mehr als 400 Menschen. 75 Jahre später wird Steinmeier in dem Ort mit großem Applaus empfangen.

Es ist Sonntag, kurz vor ein Uhr in Fivizzano, beste Mittagessenszeit in Italien. Doch die Piazza Vittorio Emanuele II ist voll von Menschen. Auch an den Fenstern und auf den Balkonen der Gebäude rund um den Marktplatz stehen die Einwohner. Dann brandet Beifall auf. Beifall für die Präsidenten Italiens und Deutschlands, Sergio Mattarella und Frank-Walter Steinmeier. Sie sind in diesen Ort im Norden der Toskana gekommen, um am Gedenken für ein schreckliches Verbrechen teilzunehmen - Massaker an der Zivilbevölkerung, "die unsere Erde mit Blut getränkt haben", wie Bürgermeister Gianluigi Giannetti sagt.

Angehörige von Wehrmacht und Waffen-SS begingen in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs 1944/1945 an vielen Orten Italiens Kriegsverbrechen. In Fivizzano ermordeten sie in den August-Tagen 1944 mehr als 400 Dorfbewohner. "Sogar Schwangere und kleine Kinder wurden bestialisch abgeschlachtet", wie Steinmeier später sagt. 2012 gelangte eine deutsch-italienische Historikerkommission zu der Einschätzung, dass landesweit bis zu 15.000 italienische Zivilisten ermordet wurden.

Es sind Geschichten von unvorstellbarer Grausamkeit, die die wenigen noch lebenden Zeitzeugen und Nachfahren der Opfer in Fivizzano erzählen können. Etwa Luisa Chinca und Andrea Quartieri, die als Kinder die Massaker überlebt, aber viele Verwandte verloren haben. Am Sonntag berichten sie Steinmeier von ihren Erlebnissen.

Oder Roberto Oligeri: Sein Vater besaß damals die einzige Trattoria am Ort und musste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...