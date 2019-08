Berlin (ots) - In der SPD werden erste Rücktrittsforderungen an die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher laut. Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ warf der Linken-Politikerin "Versagen auf ganzer Linie" vor. "Sie ist eine Fehlbesetzung, sie schadet dem Wirtschaftsstandort Berlin, sie muss Platz für Kompetenz und Sachverstand machen und zurücktreten", sagte Christ dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Christ reagierte damit auf den detaillierten Entwurf der Senatorin für das Gesetz zur Einführung des Mietendeckels in Berlin.



https://www.tagesspiegel.de/berlin/das-waere-krass-rechtswidrig-mietendeckel-entwurf-fuer-berlin-stoesst-auf-ablehnung/24939608.html



