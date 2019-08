Berlin (ots) - Der ehemalige langjährige Ministerpräsident Brandenburgs und kurzzeitige SPD-Vorsitzende, Matthias Platzeck (SPD), hat vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland vor "demokratiezersetzenden" Tendenzen gewarnt und gleichzeitig Verständnis für die Wut der Ostdeutschen gezeigt, die zu viele Krisen in einer Generation hätten bewältigen müssen. Dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe) sagte er: "Die in Ostdeutschland oft zu spürende Ablehnung etablierter Parteien ist gefährlich und wirkt demokratiezersetzend.



https://www.tagesspiegel.de/politik/brandenburgs-ex-regierungschef-platzeck-warnt-die-ablehnung-etablierter-parteien-wirkt-demokratiezersetzend/24938990.html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



Pressekontakt:



Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/2790