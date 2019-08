In der Vergangenheit sah Scholz kaum zeitlichen Spielraum für die Arbeit in beiden Positionen. Durch die jüngsten Diskussionen über die SPD habe er jedoch seine Meinung geändert.

Finanzminister Olaf Scholz will sein Regierungsamt nicht niederlegen, wenn er zum SPD-Chef gewählt werden sollte. Die Idee, dann aus der Bundesregierung auszuscheiden, finde er "absurd", sagte der Vizekanzler am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Und er glaube, auch die SPD-Mitglieder fänden das absurd. Er räumte jedoch ein, es werde rein zeitlich "sehr schwer", den Parteivorsitz ...

