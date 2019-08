Der US-Coworking-Anbieter WeWork peilt im September einen milliardenschweren Börsengang an. Doch die Zweifel wachsen, ob die hohe Bewertung des Start-ups gerechtfertigt ist.

In der Küche herrscht geschäftiges Treiben. Eine junge Dame im dunkelblauen Overall füllt sich den Metallbecher aus dem großen Wasserspender, der mit Orangen, Zitronen und Ananas gespickt ist. Ein Mann in Shorts und T-Shirt trennt den Müll von seinem Mittagessen. An den Holztischen sitzen Menschen mit Kopfhörern und Laptop - typische Atmosphäre im WeWork an der Wall Street.

Das Gebäude an der US-Börse ist eines der älteren WeWork-Gebäude in New York. Das Haus war 2012 beim Hurrikan "Sandy" vom Wasser stark beschädigt worden. Der Besitzer Ruden Management kündigte daher seinen damaligen Mietern und ließ WeWork die insgesamt 25 Etagen ganz nach dem Geschmack des Coworking-Start-ups renovieren.

Heute befinden sich hier nicht nur die Büros von WeWork, sondern auch rund 200 Apartments der Tochter "WeLive" und damit die beiden wichtigsten Standbeine des Unternehmens, mit denen die "We Company" die Anleger nun von ihrem Börsengang überzeugen will.

Mitte August veröffentlichte das 2010 gegründete Start-up seinen Börsenprospekt. Doch die Pläne des Bürovermieters stoßen nicht nur auf Beifall. "Der Prospekt ist ein Meisterwerk der Verschleierung", kritisiert Rett Wallace von der Researchfirma Triton Research.

Auch viele Investoren fürchten, dass die Firma überbewertet ist. Denn mit 47 Milliarden Dollar ist der Bürovermieter das wertvollste Start-up der USA. Die Zweifel wachsen indes, ob sich das an der Börse halten lässt.

Branchenkenner verweisen auf Dutzende Warnsignale, die vom Geschäftsmodell über die Unternehmensstruktur bis hin zu der grundlegenden Frage reichen, ob We ein Immobilen- oder ein Technologieunternehmen ist.

Von den Antworten hängt nicht nur das Schicksal des Start-ups ab. Floppt der Börsengang, könnte das auch einen Schatten auf die anderen milliardenschweren Start-ups werfen, die aus dem Silicon Valley in den kommenden Monaten ebenfalls an die Wall Street streben.

We glänzte wie viele andere Einhörner, wie Start-ups mit mehr als einer Milliarde Unternehmensbewertung genannt werden, mit rapidem Umsatzwachstum. So hat sich der Umsatz Ende 2018 im Vergleich zum Vorjahr auf 1,8 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.

Das von dem israelischen Gründer Adam Neumann und seiner Frau Rebekah gegründete Unternehmen ist mittlerweile in 29 Ländern und 111 Städten präsent und hat auch das Geschäft mit größeren Unternehmenskunden ausgebaut.

Doch in ähnlichem Maße wie die Umsätze stiegen auch die Verluste. In den vergangenen drei Jahren lag der Fehlbetrag sogar immer leicht über dem Umsatz. Im ersten Halbjahr 2019 hat sich die Verlustquote immerhin leicht verbessert: Einem Umsatz von 1,54 Milliarden Dollar standen 905 Millionen Dollar Verlust gegenüber, wie aus dem Börsenprospekt hervorgeht.

Wie das Unternehmen Gewinne machen will, ist vielen Beobachtern nicht klar. "Eigentlich gehen Start-ups nur dann an die Börse, wenn es einen Weg zur Profitabilität gibt", gibt Silicon-Valley-Investor Sven Weber zu ...

