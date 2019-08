Seit letzter Woche ist er Realität: Der neue Riesencampus des E-Commerce-Riesen Amazon in Indien. Mit dieser Expansion will der Tech-Gigant nicht nur seine Präsenz verstärken, sondern auch den indischen Markt erobern.Der neue Komplex ist 9,5 Hektar groß, bietet Büroräume für 15.000 Mitarbeiter und hat mehrere Hundert Millionen Dollar gekostet. Der vor drei Jahren eingeleitete Bau des Campus stellt, laut Bloomberg, den weltweit größten Komplex Amazons dar und dient als großer Vorstoß in ...

