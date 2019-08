Der Handelsstreit zwischen den USA und China macht die Anleger in Fernost auch zum Wochenbeginn nervös. Die wichtigsten Indizes starten mit Verlusten.

Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Montag die Aktienmärkte in Asien deutlich ins Minus gedrückt. In Tokio sackte der Leitindex Nikkei-Index 2,2 Prozent auf 20.259 Punkte ab. Der chinesische CSI300 verlor 1,3 Prozent.

Am Freitag hatten neue Zollankündigungen den Konflikt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...