Nach den Verlusten der vergangenen Woche notiert der Dax auch am Montagmorgen vorbörslich im Minus. Im Fokus stehen der G7-Gipfel und der Ifo-Index.

Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelsstreit ist dahin. Nach Chinas Zollankündigung fordert Trump von US-Firmen, nach Alternativen zu dem Land zu suchen. Die wichtigsten Indizes haben nach dieser Ankündigung deutlich verloren, in Deutschland traf es vor allem die exportorientierte Automobilindustrie. Der Dax ging mit einem Minus von 1,15 Prozent auf 11.611 Zählern aus dem Handel und verlor danach bis zum Ende des Börsengeschehens in New York weitere 70 Zähler.

Entsprechend dürfte der Dax mit weiteren deutlichen Verlusten in den Handel starten: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex am Montagmorgen im Minus.

1 - Vorgabe aus den USA

Eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA hat den New Yorker Börsen am Freitag schwer zugesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 2,4 Prozent tiefer bei 25.628 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 2,6 Prozent auf 2847 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq brach um 3,0 Prozent auf 7751 Punkte ein. Im Wochenvergleich gab der Dow ein Prozent nach, der S&P um 1,4 Prozent und der Nasdaq-Index um 1,8 Prozent.

2 - Handel in Asien

Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Montag die Aktienmärkte in Asien deutlich ins Minus gedrückt. In Tokio sackte der Leitindex Nikkei-Index 2,2 Prozent auf 20.259 Punkte ab. Der chinesische CSI300 verlor 1,3 Prozent. An den Devisenmärkten in Fernost fiel der chinesische Yuan zum Dollar zeitweise auf 7,1500 Yuan, das war der niedrigste Stand seit Februar 2008. Der japanische Yen notierte zum Dollar kaum verändert mit 105,40 Yen. Der Euro tendierte weitgehend ...

