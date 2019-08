Der amerikanische Freizeitpark-Betreiber Six Flags Entertainment Corp. (ISIN: US83001A1025, NYSE: SIX) wird 82 US-Cents als vierteljährliche Dividende je Aktie an seine Anteilseigner ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 16. September 2019 (Record date: 5. September 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 3,28 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 57,88 US-Dollar (Stand: 23. August 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

