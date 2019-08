30 % oder auch 20 % Kurseinschläge der letzten Wochen wurden in der vergangenen Woche teilweise wiederholt. Das wurde knapp. 11.600 im DAX am Ende des Tages, aber 11.540 im späten Handel in New York sind ein klares Warnsignal. Bleiben Sie gleichwohl ruhig bei der Sache. Börsenschrecks wird es in diesem Herbst noch mehrere geben. Nach jeder entsprechenden Aktion, entweder USA oder China, muss mit solchen Reaktionen gerechnet werden. Allein wichtig ist, dass die begonnene Stabilisierung einigermaßen gelingt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.