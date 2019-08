Das kommende Jahr wird wieder ein Fußball-Großereignis liefern. Und damit eine Bühne für die Sportgiganten Adidas und Nike. An der Börse liefern sich beide schon jetzt ein Duell.

Es ist eine Geschichte, die förmlich nach Hollywood schreit - oder zumindest nach Babelsberg: das Märchen vom Schuster, mit dessen Schuhen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das "Wunder von Bern" schafft und Weltmeister wird und der aus einer Unternehmung in der fränkischen Provinz einen Weltkonzern macht. Nun ist das aber gar kein Märchen, sondern die Wirklichkeit: Adi Dassler heißt der Mann, Adidas der dazugehörige Konzern.

Der 1978 verstorbene Dassler wäre in diesem Jahr 119 Jahre alt geworden - und sein Unternehmen feiert in diesen Tagen publikumswirksam seinen 70sten Geburtstag. Nun sind Firmenjubiläen zwar nichts, was Investoren besonders interessieren würde - Zahlen auf der Torte sind für sie nicht von Bedeutung, schon eher die in der Bilanz. Es trifft sich daher aber auch, dass Adidas jüngst starke Zahlen für sein zweites Quartal vorgelegt hat: Umsätze von 5,5 Milliarden Euro (fünf Prozent mehr als im Vorjahresquartal), ein Gewinn von 462 Millionen Euro (plus zehn Prozent) und eine operative Marge von 11,7 Prozent - das sind ein paar Eckdaten, die durchaus zur festlichen Stimmung passen.

350 Prozent Plus in fünf Jahren

Feiern, das können Aktionäre des Herzogenaurachers Sportartikelriesen schon länger. Die Adidas-Aktie hat sich in den vergangenen Jahren an der Börse prächtig entwickelt: Seit August 2014 hat die Notierung um rund 350 Prozent ...

