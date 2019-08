Der Eurokurs hat sich zum Start in die neue Woche kaum verändert. Er wird etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend gehandelt.

Der Euro hat sich am Montag zunächst wenig verändert und damit die Kursgewinne vom Freitag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1145 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag deutlich niedriger auf 1,1065 Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatte ...

