Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1145 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.Auch der Franken zeigt sich zu den beiden Hauptwährungen im Vergleich zum Freitagabend kaum verändert. Das Währungspaar EUR/CHF notiert am Montagmorgen bei 1,0868, im asiatischen Handel ...

