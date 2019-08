Es ist kein Geheimnis, dass Apple (WKN:865985) in den letzten Jahren mit der Verlangsamung des iPhone-Wachstums Schwierigkeiten hatte, und das Unternehmen ist nicht das einzige, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC wird der weltweite Smartphone-Verkauf im Jahr 2019 voraussichtlich um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Das wird das dritte Jahr in Folge sein, in dem die Industrieländer mit einer Marktsättigung konfrontiert sind, während eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...