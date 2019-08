US-Präsident Trump setzt fast alle Finanzmärkte unter Druck. Zusätzlich belasten die Mietendeckel-Pläne des Berliner Senats die Kurse der Immobilienunternehmen.

Der Dax kann den Abwärtstrend nicht stoppen: Zum Wochenauftakt startet der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 11.570 Punkten in den Handel. Und laut Charttechnik sind weitere Kursverluste wahrscheinlich.

Bereits am Freitag ging der Leitindex ging 1,2 Prozent tiefer aus dem Handel bei 11.612 Punkten. Er verlor binnen einer Viertelstunde mehr als 120 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hat mal wieder die Kapitalmärkte erschüttert, allerdings mit verschärften Rhetorik. Schließlich hatte er die US-Notenbank und China gleichgesetzt und zu Feinden des US-amerikanischen Volkes erklärt. Damit hat er gleich zwei der größten Kreditgeber der USA vor den Kopf gestoßen.

Und am Wochenende gossen beide Parteien weiter Öl ins Feuer: Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, US-Präsident Donald Trump bereue, die Strafzölle auf chinesische Waren nicht stärker angezogen zu haben. In einem Kommentar einer regierungsnahen chinesischen Zeitung hieß es, das Land werde niemals in seiner Position wanken, alle Provokationen der US-Seite zu kontern."

Der Auslöser für Trumps "Ausraster" auf Twitter am Freitag war die Entscheidung Chinas, neue Strafzölle zu verhängen. "So langsam dämmert es dem US-Präsidenten, dass seine aggressive Art möglicherweise Mexiko im Handelsstreit beeindrucken kann, China aber eine andere Liga ist", kommentiert Vermögensverwalter Markus Schön.

"Wie jeder durchschnittliche Soziopath passt Trump aber nun seine Strategie nicht an, sondern macht dasselbe weiter." Für ihn gehe es nicht um den Erfolg der USA oder gar eine friedliche Weltgemeinschaft, sondern ausschließlich um seinen persönlichen Nutzen. Trump wolle seine Stammwählerschaft nicht verlieren.

"Trump ist bereit, seinem Kampf die kapitalistische Grundordnung der USA zu opfern", meint Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte der Commerzbank. Doch für ihn ist klar: "Der Zahltag kommt, wenn dem Präsidenten seine Handelspolitik auf die Füße fällt und er alles mobilisieren muss, will der vor dem Wahltermin doch noch (scheinbare) ,Erfolge' vorweisen".

Seiner Ansicht nach wird der Handelskrieg radikaler, als man sich ihn vorstellen kann. Die Kollateralschäden - insbesondere für die US-Wirtschaft - könnten erheblich werden.

Entsprechend stieg bereits am Freitag der Euro gegenüber dem Dollar in der Spitze um 1,5 Cent. Auch heute bleibt der Euro über 1,14 Dollar. "Es kann in nächster Zeit ziemlich volatil werden", prognostiziert Leuchtmann. Das ist bereits heute der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...