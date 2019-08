China will laut US-Präsident Donald Trump die Handelsgespräche mit den USA wieder aufnehmen. "China will einen Deal machen", sagte Trump am Montag in Biarritz auf dem G7-Treffen. Die chinesische Führung habe sein Team in Washington am Sonntag angerufen. Die USA würden das Angebot der Chinesen annehmen und zu den Verhandlungen zurückkehren, so Trump.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hatte sich am Freitag weiter zugespitzt. Nachdem Chinas Regierung am Freitag neue Strafzölle auf US-Einfuhren ankündigte hatte, holte US-Präsident Donald Trump sofort zum Gegenschlag aus und verkündete höhere Strafzölle./jsl/jkr/jha/

