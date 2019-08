Die Investoren aus aller Welt stehen gegenwärtig wieder vor einer sehr bewegenden Fragestellung: Dadurch, dass viele Aktien und Indizes in den letzten Wochen wieder vermehrt volatiler gewesen sind, scheint ein Crash-Szenario im Rahmen des Möglichen zu liegen. Was nun beginnt, ist das große Rätselraten, ob es so kommen wird. Oder, für einige nur noch relevant, wann. Gewiss dürfte es so einige Indikatoren geben, die auf eine solche Entwicklung schließen lassen könnten, wobei wir als Investoren nie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...