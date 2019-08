Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

G7-Gipfel einig bei Kampf gegen Amazonas-Brände - uneinig bei anderen Themen

Beim Vorgehen gegen die Brandkatastrophe am Amazonas haben die G7-Staaten auf ihrem Gipfel Einigkeit demonstriert, in anderen Fragen liegen sie dagegen weit auseinander. Die G7-Chefs stellten in Biarritz finanzielle und technische Hilfe in Aussicht, die den betroffenen Staaten im Amazonasbecken "so schnell wie möglich" zugute kommen soll, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte. Macron überraschte mit einer diplomatischen Initiative: Irans Außenminister Dschawad Sarif traf unerwartet am Gipfelort ein.

Macron: Iran-Initiative "in Übereinstimmung" mit Trump

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Angaben von US-Seite widersprochen, er habe seine neue Gesprächsinitiative mit dem Iran nicht mit US-Präsident Donald Trump abgestimmt. Der iranische Außenminister Dschawad Sarif sei "in Übereinstimmung" mit den USA zum Ort des G7-Gipfels nach Biarritz eingeladen worden, erklärte der Elysée-Palast. Macron traf demnach in Biarritz persönlich mit Sarif zusammen.

Chinas Vizepremier will Handelsgespräche mit USA fortsetzen

Vor dem Hintergrund der erhöhten Spannungen zwischen den USA und China hat Peking seine Gesprächsbereitschaft bekräftigt. "Wir sind bereit, die Probleme durch Verhandlungen und Kooperation auf eine ruhige Art und Weise zu lösen", sagte Chinas Vizepremierminister Liu He, der die Verhandlungen mit den USA leitet, gegenüber Staatsmedien.

PBoC stellt Banken 150 Milliarden Yuan an Liquidität zur Verfügung

Die chinesische Zentralbank hat 150 Milliarden Yuan (21 Milliarden Dollar) an liquiden Mittel über eine mittelfristige Kreditfazilität (MLF) in den Markt gegeben, um ein stabiles Liquiditätsumfeld im Bankensystems zu gewährleisten. Die People's Bank of China (PBoC) teilte in einer kurzen Stellungnahme mit, dass die MLF eine gegenüber der vorherigen Operation unveränderte einjährige Laufzeit und einen Zinssatz von 3,3 Prozent hat.

Regierungsvertreter: Trump will Unternehmen nicht zu China-Abzug zwingen

Nach den Forderungen Donald Trumps an US-Unternehmen, Alternativen zu ihrem China-Geschäft auszuloten, versuchen Regierungsvertreter, die Wogen zu glätten. Trumps oberster Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow sagte gegenüber CNN, dass der Präsident diesbezüglich kein Dekret plane. Trump hatte nach den erneuten Strafzöllen aus China am Freitag via Twitter gefordert, dass US-Unternehmen "sofort anfangen, nach einer Alternative zu China zu suchen".

Trump: USA und Japan einigen sich "grundsätzlich" auf Handelsabkommen

US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben am Rande des G7-Gipfels im südfranzösischen Biarritz ein bilaterales Freihandelsabkommen angekündigt. Es handele sich um ein "sehr großes Vorhaben", das "Milliarden um Milliarden Dollar" beinhalte, sagte Trump nach einem Gespräch mit Abe. Der japanische Ministerpräsident bestätigte, dass beide Länder nach "intensiven" Verhandlungen "erfolgreich einen Konsens erreicht" hätten.

Johnson erhält Trumps Rückendeckung für seinen Brexit-Kurs

Beim G7-Gipfel in Biarritz hat US-Präsident Donald Trump dem britischen Premierminister Boris Johnson Unterstützung für die Zeit nach dem Brexit zugesagt: Trump stellte dem Briten bei einem Treffen nach dem EU-Austritt ein "sehr großes Handelsabkommen" in Aussicht. Das von Großbritannien gewünschte Abkommen könne "schnell" abgeschlossen werden. Johnson begrüßte die Aussagen, forderte die USA zugleich aber zu Kompromissen bei strittigen Handelsfragen auf.

Guaidó: G7-Gipfel soll sich mit Krise in Venezuela befassen

Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó hat die G7-Staaten gebeten, sich auf ihrem Gipfel im südfranzösischen Biarritz mit der Krise in seinem Land zu befassen. In einem Brief rief der selbsternannte Übergangspräsident die Staats- und Regierungschefs dazu auf, das Thema auf ihre Agenda zu setzen, wie das von Guaidó geführte venezolanische Parlament mitteilte.

Kolumbien will regionalen Pakt zum Schutz von Amazonas-Regenwald schmieden

Angesichts der schweren Waldbrände im Amazonas-Gebiet will Kolumbien den Vereinten Nationen einen regionalen Pakt für den Schutz des Regenwaldes vorschlagen. Präsident Iván Duque sagte, er wolle den Pakt im September vor der UN-Vollversammlung präsentieren. Zwar gebe es in seinem Land derzeit keine Waldbrände vom gleichen Ausmaß wie in Brasilien, die Amazonas-Länder müssten sich aber vorbereiten.

Göring-Eckardt offen für Rot-Rot-Grün auf Bundesebene

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat sich offen für ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene gezeigt. "In meinem Heimatland Thüringen ist dieses Bündnis sehr erfolgreich", sagte die Bundestagsabgeordnete der Passauer Neuen Presse. Für den Bund sei das Entscheidende, eine "beherzte, klare und große Antwort auf die Klimakrise" zu geben. "Dafür stehen wir und dafür stehen wir auch bereit." Zugleich betonte Göring-Eckardt, von "Spekulationen" über Bündnisse halte sie wenig.

