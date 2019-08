BERLIN (Dow Jones)--Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westphalen hält Diskussionen über einen früheren Kohleausstieg für verfrüht. Zuvor hatte sein bayerischen Kollege vorgeschlagen, den für 2038 geplanten Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Armin Laschet sagte am Montag im ZDF-Morgenmagazin, dass der Kohleausstieg zwischen allen Beteiligten in der Kohlekommission nach intensiven Gesprächen ausgehandelt worden sei. Es ginge darum, die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Strom zu gewährleisten.

"Dieses Paket liegt jetzt auf dem Tisch. Meine erste Erwartung ist, dass die Bundesregierung das jetzt endlich umsetzt. Die Kohlekommission hat den Konsens geschafft. Die Ministerialbürokratie braucht inzwischen länger als die Kohlekommission getagt hat. Und deswegen steht erst einmal das Jahr 2038", so Laschet. "Aber Die Kommission sagt auch: wenn es schneller geht, dann sollten wir auch früher aussteigen können." Nordrhein-Westphalen wolle den Anfang machen und werde die ersten Kraftwerke abschalten. Ganz am Ende werde dann im Osten in der Lausitz die Braunkohle beendet. Dies sei eine faire Aufteilung zwischen Ost und West.

Kramp-Karrenbauer hält an 2038 fest

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hatte vorgeschlagen, den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Das haben die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und auch die CDU-Politiker in Ostdeutschland abgelehnt. Allerdings sagte Kramp-Karrenbauer auch, sie sei dafür, die betroffene ostdeutsche Braunkohleregion Lausitz zu einer Sonderwirtschaftszone zu machen, um mit schnelleren Genehmigungs- und Planungsverfahren einen schnelleren Strukturwandel zu ermöglichen.

Grüne wollen früheren Ausstieg bei Versorgungssicherheit

Grünen-Chef Robert Habeck sagte im ZDF-Morgenmagazin, der Kohlekompromiss sehe bereits die Option vor, den Kohleausstieg von 2038 auf 2035 vorzuziehen und das unterstütze seine Partei. Allerdings sehe der Kompromiss bereits Überprüfungsschritte in den 2020er Jahren vor. "Die wollen wir nutzen. Das kann man machen, indem man die wirtschaftliche Prosperität und die Versorgungssicherheit hochtreibt. Das ist natürlich die Bedingung dafür. Niemand will, dass hier die Lichter ausgehen", so Habeck.

"Aber man muss es natürlich wollen und vorantreiben." Wenn die Chance da sei, dann wolle seine Partei den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen, so wie der Kompromiss es auch möglich mache.

