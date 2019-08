Zendesk ermöglicht es die Kundenzufriedenheit zu steigern, wodurch man mehr verkaufen kann. Alle Kundenanfragen werden gebündelt und können über verschieden Kanäle erfolgen. So können auch Salesmitarbeiter auf der Webseite direkt mit dem Kunden interagieren, was sich vor allem bei größeren Verkäufen lohnt. Kundenzufriedenheit ist außerdem oft der einfachste Weg den Umsatz zu steigern und effizient zu sein, denn was nützt es wenn ich Kunden durch teure Marketingkampagne gewinne, sie aber durch schlechten Kundenservice wieder verliere. Zendesk möchte außerdem auch zu einem Art Plattformunternehmen werden und hat mit Zendesk Sunshine ein neues CRM Produkt integriert, was direkt Salesforce angeht. Mehr Infos Dieser Artikel Zendesk (ZEN) Aktie: Die Cloudfirma für Kundenzufriedenheit erschien zuerst auf investresearch.net. ...

