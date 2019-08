Der Fahrdienstleister aus Singapur will auch Konsumenten im Ausland erreichen. Das nächste Ziel: Die wachsende Mittelschicht in Vietnam.

Der Uber-Konkurrent will in Vietnam mehrere hundert Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Geschäfts investieren. Der Mitfahrdienst sieht in dem Land seinen nächsten großen Wachstumsmarkt, wie Konzernchef Ming Maa der Reuters sagte. "Wir sind sehr begeistert von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...