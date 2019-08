Köln (ots) - Seit dem 21. August 2019 ist das Unternehmen nach der Eintragung im Handelsregister mit der Muttergesellschaft, der Kölner abcfinance GmbH, verschmolzen. Die Marke Dresdner Factoring und der Standort bleiben erhalten. Damit endet die Übergangsphase mit dem Ziel einer Vollintegration plangemäß und erfolgreich.



Mit der seinerzeitigen Übernahme des 1999 gegründeten Anbieters für spezielle Factoring-Lösungen, wie Turnaround-Engagements und Produkten für Expansionsphasen, verfolgt abcfinance weiterhin eine nachhaltige Wachstumsstrategie im Zukunftsmarkt Forderungsankauf. Der Markenname Dresdner Factoring bleibt in gewohnter Form bestehen. Auch der Standort in Dresden wird beibehalten und die mit Kunden, Partnern und Lieferanten geschlossenen Vereinbarungen und Verträge werden unverändert fortgeführt.



Stephan Ninow, Geschäftsführer der abcfinance GmbH, freut sich auf ein neues Kapitel in der Factoringgeschichte des Unternehmens: "Die gesellschaftsrechtliche Trennung verursachte zusätzlichen regulatorischen und administrativen Aufwand, der durch die Verschmelzung vermieden wird. Die hieraus entstehenden Kapazitäten wollen wir voll für unsere Kunden einsetzen." Das Führungsteam der Dresdner Factoring und die gewohnten Kundenbetreuer bleiben überdies an Bord. Für die Kunden der Dresdner Factoring ist die Verschmelzung eine positive Nachricht, denn der Standort Dresden wird auch weiterhin in der erfreulichen Entwicklung gestärkt werden und dabei noch deutlicher von den Vorteilen einer starken abcfinance-Gruppe partizipieren. Damit wird die Dresdner Factoring weiterhin ein innovativer und verlässlicher Factoringpartner bleiben können. Die Dresdner Factoring wurde 1999 als bundesweiter Anbieter für Factoringlösungen gegründet. Es folgte ein Börsengang im Jahr 2006. Seit 2012 ist abcfinance am Unternehmen beteiligt; seit 2013 ist sie Mehrheitsaktionär. Im Jahr 2015 erfolgte schließlich die komplette Übernahme.



Die Dresdner Factoring konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr auf ein Factoringvolumen von einer knappen Milliarde Euro verweisen. Die gesamte abcfinance-Gruppe verzeichnete ein Anstieg des Factoringvolumens auf 3,2 Milliarden Euro.



Über abcfinance:



1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.



