Mit einer Innovationsoffensive und einer Erweiterung des Geschäftsmodells versucht Heidelberger Druckmaschinen, die Umsatz- und Gewinnentwicklung von den schwierigen Rahmenbedingungen in der Branche abzukoppeln. Der Erfolg hält sich bislang in Grenzen, was die Aktie stark belastet hat. Allerdings dürften dafür zu einem substanziellen Teil konjunkturelle Faktoren verantwortlich sein, die Strategie bleibt aussichtsreich.

In einem schwierigen Branchenumfeld, in dem der Siegeszug digitaler Angebote den Kunden aus dem Printbereich das Leben schwer macht, arbeitet Heidelberger Druck seit längerem an der Etablierung eines neuen Wachstumsmodells. Zu den Säulen des Konzepts zählen Produkte für den potenzialträchtigen industriellen Digitaldruck, Zusatzangebote im Bereich Software und Dienstleistungen (insb. Vernetzung der Anlagen und Big Data), Verbrauchsmaterialien und schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...