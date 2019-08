Der Vorstand der Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von EUR 3.900.00,00 um bis zu EUR 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien sollen von der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg, mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der DEFAMA im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 15:2 zum Bezugspreis von EUR 15,00 je Neuer Aktie zum Bezug anzubieten. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 29. August 2019 und endet am 11. September 2019. Die bestehenden Aktien ...

