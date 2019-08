Agora Verkehrswende und Agora Energiewende haben die Auswirkungen eines CO2-Preises von 50 Euro pro Tonne analysiert. Das Geld bleibt nach dem Agora-Modell allerdings nicht beim Fiskus, sondern wird vollständig an die privaten Haushalte zurückverteilt - was laut Studie einkommensschwache Haushalte per Saldo sogar entlasten könnte.Geht es nach Agora Energiewende und Agora Verkehrswende, wäre ein CO2-Preis von 50 Euro pro Tonne im Jahr 2020 nicht nur ein Fundament des Klimaschutzes, sondern ließe sich auch sozial ausgewogen gestalten. Ein Modell dafür haben die beiden Thinktanks gemeinsam mit dem ...

