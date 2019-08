Zoll um Zoll heißt es im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nachdem Chinas Regierung am Freitag neue Strafzölle auf US-Einfuhren ankündigte, ließ die wutentbrannte Antwort von US-Präsident Donald Trump nicht lange auf sich warten. Doch der Schock an den Finanzmärkten war nicht von langer Dauer und DAX und US-Futures sind am Montagmorgen im Plus. Cornelia Frey blickt auf den Wochenstart an den Finanzmärkten.