In der letzten Wahlkampfwoche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg geht es um die Frage: Wie rechtsradikal sind die Sachsen? Haben die Bürger in Chemnitz "Hetzjagden" veranstaltet, wie unmittelbar danach die Bundeskanzlerin behauptete und viele Medien verbreitet haben? Im Mittelpunkt steht der frühere Verfassungsschutzpräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...