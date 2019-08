SPD will mit Forderung nach Vermögenssteuer in nächste Bundestagswahl

BERLIN (Dow Jones)--Der Interims-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat am Montag SPD-Pläne zur Wiedereinführung einer Vermögenssteuer gegen Kritik aus der Union und von Familienunternehmen verteidigt. Das Vorhaben werde Teil des Bundestagswahlprogramms seiner Partei, so Schäfer-Gümbel. "Etwa 45 Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie 50 Prozent der Bundesbürger", sagte Schäfer-Gümbel im ZDF-Morgenmagazin. Dies sei eine enorme Schieflage, denn diese hätten selbst in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise "erhebliche Gewinne" gemacht.

Er kritisierte, dass die Politik "nicht entschieden genug dagegen" angehe. "Das hätten wir über die Erbschaftsteuer lösen können. Das ist mit der Union nicht zu machen", so Schäfer-Gümbel. "Deshalb sortieren wir jetzt, beschließen wir jetzt unsere Linie für ein Bundestagswahlprogramm für die nächste Bundestagswahl."

Die SPD will mit der Wiedereinführung einer Vermögensteuer die Staatseinnahmen um bis zu 10 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen und so mehr Investitionen ermöglichen. Die Pläne sollen am Montag vom SPD-Präsidium beschlossen werden. Schäfer-Gümbel und Sachsens SPD-Chef Martin Dulig werden anschließend vor die Presse treten.

