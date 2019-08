Mit 1393 Euro pro eine Unze ist das Edelmetall so teuer wie noch nie zuvor. Gold als sicherer Hafen profitiert derzeit auch von einem schwachen US-Dollar.

Der Goldpreis hat an diesem Montag ein neues Allzeithoch in Euro erreicht. Das Edelmetall kostete zwischenzeitlich 1393 Euro pro Unze (rund 31 Gramm). In US-Währung gerechnet kostete Gold am Montag zwischenzeitlich 1555 Dollar pro Unze - ein Plus von rund ein Prozent im Vergleich zum Vortag und ein neues Sechs-Jahres-Hoch.

"Die Zuspitzung im Handelsstreit hält die Märkte weiter in Atem", kommentiert Alexander Zumpfe, vom Edelmetallspezialisten Heraeus. Der Aktienindex Dax öffnete mit Verlusten und rutschte unter die Marke von 11.600 Punkte. "Die Anleger flüchteten in Sicherheit", so Zumpfe.

Auch Carlo Alberto De Casa, Chefanalyst beim Broker ActivTrades bestätigt: Die neue Rally bestätigt, wie attraktiv Gold und Edelmetalle im derzeitigen Marktumfeld sind." Neben den Sorgen vor einer Eskalation des Handelsstreits sei es vor allem die Aussicht auf eine lockere Geldpolitik in den USA, die Investoren in Gold treibe.

Das bisherige Rekordhoch von 1386 Euro hatte der Goldpreis im Jahr 2011 auf dem Höhepunkt ...

