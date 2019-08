Die Aktien von Axel Springer dürften noch in dieser Woche aus dem MDax entfernt werden. Nachdem dem Finanzinvestor KKR im Rahmen seiner Übernahmeofferte 42,5 Prozent der im freien Handel befindlichen Aktien des Medienunternehmens angedient wurden und er weitere 1,04 Prozent erwarb, ist der Streubesitz deutlich unter 10 Prozent gesunken. So halten Friede Springer und Matthias Döpfner zusammen 45,4 Prozent am Unternehmen. Die beiden Enkel Axel Sven und Ariane Melanie Springer hielten bislang zusammen 9,8 Prozent, geben im Rahmen der Transaktion aber 3,7 Prozent ab.

Damit müssen die Anteile von Axel Springer laut dem Regeln der Deutschen Börse aus dem Index der mittelgroßen Werte herausgenommen werden. Der Schritt wird zwei Tage nach der offiziellen Ankündigung durch die Deutsche Börse erfolgen. Aufstiegskandidat wäre entsprechend einer Rangliste per Ende Juli Cancom oder möglicherweise auch CTS Eventim aus dem SDax . Den frei werdenden Platz im Index der Werte unterhalb des MDax könnte laut Experten der Börsenneuling Traton ergattern, sofern der Börsenumsatz ausreicht./ck/mis/fba

ISIN DE0005501357 DE0008467416 DE0005419105 DE0005470306 DE000TRAT0N7

