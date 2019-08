FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirecard-Aktien haben anfängliche Verluste von bis zu 2,5 Prozent am Montagvormittag wieder eingedämmt. Zwischenzeitlich schafften es die in der Vorwoche an der 50-Tage-Linie nach unten abgeprallten Papiere des Zahlungsabwicklers sogar wieder leicht ins Plus. Etwas Unterstützung gab eine Gerichtsentscheidung in Indien, wo eine Klage gegen das Unternehmen abgewiesen wurde./ag/fba

ISIN DE0007472060

AXC0099 2019-08-26/11:27