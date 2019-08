FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens AG hat einen Auftrag für die erste Hochspannungsgleichstromübertragungs(HGÜ)-Verbindung zwischen Großbritannien und Dänemark (Viking Link) gewonnen. Der Konzern ist für das Systemdesign sowie die Lieferung, die Installation und die Inbetriebnahme der Konverterstationen verantwortlich. Viking Link soll die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in beiden Ländern erhöhen.

Wie der Konzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Lieferung eines 1.400 Megawatt Konverter-Systems für eine Gleichspannung von plus/minus 525 Kilovolt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die zwei Konverterstationen, eine in Bicker Fen in Lincolnshire (Großbritannien), die andere in Revising im südlichen Jütland (Dänemark), werden mit einem 767 Kilometer langen Gleichstromkabel, welches durch die Nordsee verläuft, verbunden. Viking Link werde damit eine der weltweit längsten HGÜ-Verbindungen sein.

Der Interkonnektor wird gemeinsam von den Übertragungsnetzbetreibern National Grid Ventures (Großbritannien) und Energinet (Dänemark) entwickelt. Viking Link soll planmäßig Ende 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

