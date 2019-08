In unserem Kommentar vom 12.08.2019 hatten wir bereits insbesondere auf die politische Bedeutung des Wechselkurses des chinesischen Yuan zum US-Dollar hingewiesen.Nach dem wirtschaftspolitischen Schlagabtausch zwischen China und den USA in der vergangenen Woche hat sich nun die Situation weiter verschärft. Bereits am 05.08.2019 hatte das US-Schatzamt China offiziell als Währungsmanipulator bezeichnet und damit die Tür für verschärfte Sanktionen und Interventionen geöffnet.Der Bruch der politisch sensiblen Linie von 7:1 gegen den US-Dollar öffnet dabei charttechnisch den Weg bis zu einem Zielkurs von 8,10: 1.

Den vollständigen Artikel lesen ...