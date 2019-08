Die Aktie von Bayer schien in den vergangenen Wochen unaufhaltsam auf dem Weg nach oben zu sein. Seit ihrem Tief bei knapp über 55 Euro am 6. August waren die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns bis auf 68,36 Euro am Freitagvormittag angestiegen, ein Plus von mehr als 20 Prozent in nur zweieinhalb Wochen. Doch dann kam es, kurz vor dem Wochenende, zu einem herben Rücksetzer für die Bayer-Aktie auf 66,37 Euro zum Handelsschluss. Die Nachricht von Mitte der Woche hatte offenbar ihre Wirkung verloren. ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...