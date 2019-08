Hamburg (ots) - In diesem Jahr steht der September wieder ganz im Zeichen des deutschen Qualitätsweins. Unter dem Motto "WeinEntdecker werden!" können sich Weinfreunde und solche, die es werden wollen, vom 6. bis 22. September auf spannende Weinerlebnisse im Rahmen der WeinEntdecker-Wochen des Deutschen Weininstituts (DWI) freuen.



Seit einigen Jahren werden die Aktionswochen durch die "Tage des offenen Weins" in zehn deutschen Metropolen ergänzt. Es ist ein Angebot für alle, die neugierig darauf sind, viele deutsche Weine zu einem fairen Preis auszuprobieren und (neu) für sich zu entdecken. Einen Tag lang warten zahlreiche Weinhandlungen und Weinbars mit ganz individuellen Kollektionen von drei verschiedenen Weinen auf, die für nur fünf Euro verkostet werden können. Außer in Dortmund wurden diese Aktionstage in den übrigen neun Städten bereits erfolgreich getestet, sodass auch in diesem Jahr wieder viele Weinhändler teilnehmen.



Die WeinEntdecker-Wochen haben noch mehr zu bieten: bundesweit präsentieren bis zu 200 ausgewählte Weinhändler und Vinotheken, Restaurants und Hotels den Weingenießern die Vielfalt der heimischen Weine in ganz individuellen Aktionen. Alle Informationen zu den teilnehmenden Partnern sowie zu den "Tagen des offenen Weins" finden Interessierte unter https://wein-entdecker-werden.de/. Über eine Suchfunktion können die Angebote in der Region schnell und einfach gefunden werden.



Termine und Städte für den Tag des offenen Weins

07. September: Hamburg, Leipzig, Dortmund, München

14. September: Berlin, Düsseldorf, Nürnberg

21. September: Frankfurt, Köln, Münster Pressekontakt:



