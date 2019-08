Mainz (ots) - Kida Khodr Ramadan als Clan-Anführer Ali "Toni" Hamady ist zurück: ZDFneo zeigt die zweite Staffel von "4 Blocks" an zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen als Free-TV-Premiere. Die Folgen 1 bis 3 sind am Donnerstag, 29. August 2019, ab 23.00 Uhr, die Folgen 4 bis 7 am Donnerstag, 5. September 2019, ab 23.00 Uhr, zu sehen. Darüber hinaus ist "4 Blocks" ab 29. August 2019, 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.



Seit mehr als zwanzig Jahren lebt Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan) mit seiner Familie in Berlin-Neukölln. Mittlerweile zum mächtigen Anführer des Familienclans aufgestiegen, träumt er noch immer von einem Leben ohne Gewalt und Kriminalität. Der Traum könnte wahr werden, denn er hat den lang ersehnten deutschen Pass erhalten. Aber die Geschäfte laufen zu gut: Toni bekommt von den Drogenbossen im Libanon deren Drogengeschäfte übertragen. Damit drängt er die einflussreichen al-Saafis vom Markt. Zwischen den arabischen Familien beginnt ein erbitterter Banden-Krieg.



