Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Freenet-Beteiligung Sunrise Communications nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die moderate Zielerhöhung reflektiere seine an die Kennziffern des Telekommunikationsunternehmens leicht angepassten Prognosen, schrieb Analyst Michael Bishop in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 14:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0267291224

AXC0122 2019-08-26/12:35