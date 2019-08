Die Elektrifizierung aller Pkw in Deutschland bis 2050 würde ohne eine gleichzeitige Mobilitätswende Milliarden Euro kosten.Und zwar bis zu bis zu 108 Milliarden Euro. Das geht aus einer am Montag in Berlin vorgestellten Berechnung der Denkfabrik Agora Verkehrswende vor. Diese Summe sei nötig, sollten bis dahin weiterhin 45 Millionen Pkw auf den Straßen rollen und das Netz nicht intelligent gesteuert werden. Die Zahl berücksichtigt sowohl die Kosten für den Markthochlauf der Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...